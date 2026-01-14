На Дону прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Помощь можно получить по телефону
«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи», — отметили в ведомстве.
Личный контроль за ситуацией осуществляют прокурор Советского района Ростова-на-Дону Андрей Шамра и прокурор Мясниковского района Дмитрий Шлаев.
