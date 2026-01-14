Погиб мужчина, ранен малыш. Южные города приходят в себя после атаки БПЛА

«Проснулись в три часа, слышали громкие звуки», — рассказала rostov.aif.ru ростовчанка Инна Л. о событиях минувшей ночи. По официальным данным, массированной атаке врага подверглись десять городов и районов Дона. Известно об одном погибшем: его тело нашли спасатели при разборе завалов в загоревшейся квартире. Ещё четыре человека, в том числе четырёхлетний малыш, оказались ранены. Сейчас все пострадавшие в больнице.
Обломки украинских дронов угодили в несколько частных домов и повредили промышленные объекты. Жителей одной из многоэтажек пришлось эвакуировать в ПВР (пункт временного размещения — Ред.). Что сейчас происходит в Ростове и как донской край приходит в себя после воздушной атаки, узнал rostov.aif.ru.
Выли сирены.
Первые залпы системы ПВО, по словам ростовчан, прозвучали глубокой ночью — около 02:00. В городе, по словам жителей южной столицы, выли сирены. Однако региональные власти продолжали хранить молчание. Первое официальное сообщение о случившемся появилось в 03:40 — глава региона Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию. Выяснилось, что в результате атаки загорелись квартиры в микрорайоне Левенцовском.
К сожалению, один мужчина погиб. Его тело нашли при разборе завалов. Личность сейчас устанавливают правоохранители. Ещё четыре человека получили травмы, в их числе четырёхлетний ребёнок.
«Все четверо доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести», — проинформировал губернатор.
Сгорели два дома.
Не обошлось и без разрушений. Так, в Ростове загорелись помещения двух предприятий в одной из промзон города. К утру спасатели ликвидировали один пожар, второй — локализовали к 05:30.
В одной из ростовских многоэтажек повреждены две квартиры, а в других квартирах разбиты стёкла. Для жителей развёрнут пункт временного размещения. По информации главы Ростова Александра Скрябина, жильцам, разместившимся в ПВР, предоставлены спальные места, а также горячие напитки и питание. Кроме того, на базе администрации Советского района организована горячая линия.
Разрушения затронули не только донскую столицу: в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района сгорели два частных дома, ещё у одного дома повреждена кровля. Информация о других повреждениях уточняется.
Всего, по информации главы Дона, налёту подверглись десять муниципалитетов Ростовской области. Помимо донской столицы, враг атаковал крупные города — Новочеркасск и Волгодонск, а также Миллеровский, Мясниковский, Милютинский, Каменский, Усть-Донецкий, Боковский и Кашарский районы.
Как сообщил глава Новочеркасска Павел Исаков, в столице донского казачества пострадавших нет, последствия на земле уточняются.
SMS-оповещения с информацией об отбое беспилотной опасности пришли на смартфоны дончан в начале восьмого утра. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. На места выехали прокурор Советского района Ростова Андрей Шамра и прокурор Мясниковского района Дмитрий Шлаев.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ещё одна утрата.
Напомним, в ночь на 13 января враг атаковал с воздуха приморский город Таганрог. В результате налёта повреждено пять многоквартирных и три частных дома, а также два промпредприятия и шесть легковых машин. А под вечер пришла печальная новость: в результате обстрела приморского города погибла 65-летняя женщина.
«На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшей. Гибель родного человека не восполнить, но мы окажем близким материальную помощь», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По данным Министерства обороны РФ, минувшей ночью в небе над Ростовской областью наши силы ПВО перехватили 25 украинских БПЛА.
Всего, по информации ведомства, над регионами страны перехватили 48 вражеских БПЛА. Дроны атаковали центральные и южные регионы страны. Над Ставропольским краем сбили 13 дронов, над Республикой Крым — три.