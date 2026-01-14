Погиб мужчина, ранен малыш. Южные города приходят в себя после атаки БПЛА

«Проснулись в три часа, слышали громкие звуки», — рассказала rostov.aif.ru ростовчанка Инна Л. о событиях минувшей ночи. По официальным данным, массированной атаке врага подверглись десять городов и районов Дона. Известно об одном погибшем: его тело нашли спасатели при разборе завалов в загоревшейся квартире. Ещё четыре человека, в том числе четырёхлетний малыш, оказались ранены. Сейчас все пострадавшие в больнице.