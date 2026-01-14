В Воронеже устраняют последствия мощной атаки дронов

Всего силами ПВО и средствами РЭБ в небе над столицей региона и двумя сельскими районами было подавлено или уничтожено 17 БПЛА.
В Воронеже медицинскую помощь в связи с ранениями получили три женщины и один мужчина. Двое отделались легкими ранениями и уже долечиваются дома, одна жительница госпитализирована с проникающим ранением в брюшную полость. Еще одну, молодую учительницу Дину Дубинину, спасти не удалось. Она поступила в стационар с черепно-мозговой травмой после того, как на ее частный дом упали обломки дрона. Врачи сделали операцию, но через несколько часов пациентка скончалась.
Дина Дубинина родилась в Курской области, с 2019 года преподавала русский язык и литературу в школе № 84 в Воронеже. «Она зарекомендовала себя творческим, эрудированным педагогом, ответственным и надежным сотрудником, наставником для молодых специалистов, отзывчивым классным руководителем. Дина Леонидовна пользовалась большим авторитетом среди коллег, учеников и их родителей», — сообщили в администрации города. Семье женщины оказывают помощь.
Оперативные службы, специалисты районных управ и городской дирекции единого заказчика продолжают работу по оценке материального ущерба от атаки беспилотников. Повреждения окон и фасадов получили более 10 многоквартирных домов (в том числе один строящийся), в двух оперативно потушили пожары. Различные разрушения зафиксированы в десятке частных домов, на объекте одной из спасательных служб, в нескольких административных зданиях и Воронежской православной гимназии. Также осколками посекло около 10 автомобилей.
В воскресенье альпинисты удалили опасные элементы с фасада одного из многоквартирных домов, чтобы можно было начать его остекление.
Повреждения окон и фасадов получили десятки многоквартирных и частных домов.
По остальным объектам стройматериалы будут заказаны по мере проведения замеров, отметили в мэрии. Уже осмотрены окна в 90 квартирах и домовладениях. Пробоины в крышах заделаны, оконные проемы временно закрыты.
Православная гимназия имени святителя Митрофана Воронежского, где также выбиты окна, поврежден фасад и крыша одного корпуса, на время восстановительного ремонта перевела более 300 своих учеников на дистанционное обучение. Сроки проведения работ определят после комплексной оценки здания.
Оценка ущерба продолжается, владельцы поврежденного имущества могут получить разъяснения по телефону дежурного 112.
В правительстве региона призвали воронежцев более внимательно относиться к сигналам о начале атаки БПЛА и особенно к сиренам, которые почти каждый вечер возвещают о непосредственной угрозе удара с воздуха. До отмены режима опасности стоит держаться подальше от окон.