В Воронеже устраняют последствия мощной атаки дронов

В Воронеже медицинскую помощь в связи с ранениями получили три женщины и один мужчина. Двое отделались легкими ранениями и уже долечиваются дома, одна жительница госпитализирована с проникающим ранением в брюшную полость. Еще одну, молодую учительницу Дину Дубинину, спасти не удалось. Она поступила в стационар с черепно-мозговой травмой после того, как на ее частный дом упали обломки дрона. Врачи сделали операцию, но через несколько часов пациентка скончалась.