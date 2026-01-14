В Самаре чиновники отказались признавать ветераном вернувшегося из плена участника СВО

Он был взят в плен на территории Курской области и освобожден во время обмена между Россией и Украиной. После возвращения с СВО он не получил документ, необходимый для доступа к государственным льготам. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
В военкомате военнослужащему не смогли внятно объяснить, как оформить удостоверение. В связи с этим омбудсмен инициировала проверку и направила запрос военному комиссару Самарской области.
В итоге запрос рассмотрели. Удостоверение было оформлено и выдано гражданину.