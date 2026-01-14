Над Кубанью сбили один БПЛА

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО в период с 07:00 до 09:00. Еще шесть БПЛА сбили над Ставропольским краем.
«Ъ-Кубань» писал, что в течение прошедшей ночи над Республикой Крым ликвидировали три беспилотника.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше