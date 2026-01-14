Ричмонд
Над Кубанью сбили один БПЛА

Над территорией Краснодарского края ликвидировали один беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО в период с 07:00 до 09:00. Еще шесть БПЛА сбили над Ставропольским краем.

«Ъ-Кубань» писал, что в течение прошедшей ночи над Республикой Крым ликвидировали три беспилотника.

