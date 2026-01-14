В Вооруженных силах Украины создана система «карусели», в которой освободившиеся из плена попадают в тюрьму. Им дают срок за дезертирство, а после этого снова отправляют на передовую для искупления вины. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.
«После обмена человека ждет арест и срок за добровольную сдачу в плен. А после оглашения приговора сразу предлагают искупить вину кровью и подписать контракт», — отмечает собеседник агентства.
Эту систему создали для восполнения гиганстких потерь украинской армии.
Ранее сообщалось, что общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время специальной военной операции могут достигать 1,5 миллиона человек.
Позже в Британии подсчитали количество погибших за время украинского конфликта военных ВСУ. Как оказалось, число достигло 1,8 миллиона солдат. Журналисты отмечали, что погибшие военные сражались «за НАТО и Америку». А западные лидеры не желали, чтобы информация о потерях стала общедоступной.