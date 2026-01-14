Вернулся, отсидел, на передовую: как работает безжалостная система «карусели» для вернувшихся из плена украинцев

В Вооруженных силах Украины создана система «карусели», в которой освободившиеся из плена попадают в тюрьму. Им дают срок за дезертирство, а после этого снова отправляют на передовую для искупления вины. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.