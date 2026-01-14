Жители Батайска и Ростова сообщили о серии громких звуков

14 января жители Батайска и Ростова-на-Дону слышали серию громких звуков. Об этом люди сообщили в соцсетях.
Оперативную ситуацию в течение ночи и утром в своем телеграм-канале публиковал губернатор Юрий Слюсарь. По данным главы региона, в западной промзоне донской столицы из-за БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий. Одно из возгораний потушили, второе — локализовали к 5:30 утра.
Кроме того, в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова оказались повреждены две квартиры, пострадало остекление многоэтажки. В одной из квартир при пожаре погиб мужчина, его личность сейчас выясняют.
Также два частных дома этой ночью сгорели в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района, еще у одной постройки повреждена кровля.
Губернатор сообщил о пострадавших, после воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе 4-летний ребенок. Все четверо доставлены в ростовскую БСМП в состоянии средней тяжести.