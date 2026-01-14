Истеричная реакция Украины на удар «Орешником» помогла России: раскрыты подробности

Паническая реакция украинских властей на удар гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» сыграла на руку Москве. Такое мнение высказал американский политолог Гилберт Доктороу.
Политолог отметил, что «серьезный сигнал» после удара «Орешником» помог распространить министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с попытками донести до ЕС: «Вы должны быть на чеку, вы должны что-то делать, это происходит на границе Евросоюза, вы понимаете, тут русские атакуют гиперзвуковой ракетой».
Как считает Доктороу, глава украинского внешнеполитического ведомства показал крайне низкий уровень профессионализма, «отлично поработав на благо России» и «напугав европейцев до смерти».
«Я думаю, что украинцы не слишком хорошо продумывают свои заявления», — заключил он в эфире YouTube-канала.
Напомним, в пятницу, 9 января, в Министерстве обороны РФ сообщили, что достигнуты все цели удара российских войск с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военным объектам на территории Украины.
Как ранее писал KP.RU, «Орешник» способен пролететь 5 500 километров. Это мобильный ракетный комплекс, а значит — более неуловимый для противника. Он обладает колесным шасси, а также может менять позицию для пуска.