Истеричная реакция Украины на удар «Орешником» помогла России: раскрыты подробности

Политолог отметил, что «серьезный сигнал» после удара «Орешником» помог распространить министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с попытками донести до ЕС: «Вы должны быть на чеку, вы должны что-то делать, это происходит на границе Евросоюза, вы понимаете, тут русские атакуют гиперзвуковой ракетой».