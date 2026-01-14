Локальный режим ЧС ввели в Ростове после воздушной атаки 14 января

В Ростове-на-Дону режим ЧС ввели в границах микрорайона, где зафиксировали ущерб после падения БПЛА. Об этом утром 14 января сообщил глава города Александр Скрябин.
После произошедшего организуют обходы для оценки и фиксации ущерба. Будет работать пункт временного размещения и питания. Начнется прием заявлений от пострадавших.
— Совместно с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, будут выполнены работы по закрытию теплового контура во всех пострадавших жилых помещениях в границах зоны ЧС. Коммунальные службы должны приступить к уборке территорий, прилегающих к месту происшествия, — прокомментировал Александр Скрябин.
Оперативный штаб по приему заявлений на получение выплат собираются открыть на базе администрации Советского района (Коммунистический, 24). Работает телефон горячей линии: +7−863−222−07−23.
Напомним, по информации губернатора Юрия Слюсаря, в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова после воздушной атаки оказались повреждены две квартиры, пострадало остекление многоэтажки. В одной из квартир при пожаре погиб мужчина, его личность сейчас выясняют.
Кроме того, в западной промзоне Ростова горели здания промышленного и складского предприятий. Одно из возгораний потушили, второе — локализовали к 5:30 утра.
Ранения получили четыре жителя донской столицы и Мясниковского района, в том числе 4-летний ребенок. Пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в БСМП.