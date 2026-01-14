Ричмонд
ТАСС: число пытающихся бежать из Украины в Беларусь уклонистов выросло в 356 раз

Число уклонистов, пытающихся бежать из Украины в Беларусь, за два года выросло в 356 раз.

Источник: Комсомольская правда

Подробности приводит ТАСС со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

В 2025 году за незаконную попытку пересечения границы с Беларусью были задержаны 1424 мужчины призывного возраста. Указанная цифра в четыре раза больше той, которая была в 2024 году (тогда были задержаны 326 уклонистов). И это в 356 раз больше в сравнении с 2023 года, когда задержали только четверых мужчин.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, отметил, что границу с Беларусью пытаются усилить фортификациями, а также инженерными сооружениями. Согласно подсчетам, Беларусь является единственной из соседних стран, на границе с которой существенно увеличилось задержание украинцев призывного возраста. По числу задержаний граница с Беларусью обошла польское направление. Однако лидерство остается за Румынией. За 2025 год было задержано при попытке побега 10 066 мужчин.