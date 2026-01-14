Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре простились с погибшим на СВО военкором Олегом Ракшиным

В среду, 14 января, в Доме офицеров, состоялось прощание с фотографом, режиссером и военным корреспондентом Олегом Ракшиным. На церемонии прощания присутствовало около 100 человек: близкие, коллеги, сослуживцы, друзья.

Источник: Volga News

«Олег — это составная часть нашего коллектива. В нашей работе было много разных проектов, мы всегда старались поддерживать его и когда он ушел на фронт. Олег был нашим человеком на передовой, который именно сам чувствовал происходящее, сам снимал и показывал военную жизнь, такую, как она есть», — отметил в прощальном слове близкий друг военкора — начальник Дома офицеров Александр Назаренко.

Напомним, на СВО Олег Ракшин ушел добровольцем в апреле 2023 года. По решению командира он стал военным корреспондентом. Вместе с супругой Галиной Щерба он вел телеграм-канал «Черные гусары» (он был старшиной Александрийской бригады «Черные гусары»), где публиковались фронтовые фотографии и истории о российских военнослужащих.

Олег Ракшин был автором и соавтором проектов «Лица Армии», «Хроника войны» и «Жены Героев», членом Союза ВИК «Бессмертные гусары», Георгиевским кавалером.

26 декабря военный корреспондент скончался от ранений, полученных при выполнении боевого задания.