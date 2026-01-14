В Самаре простились с погибшим на СВО военкором Олегом Ракшиным

«Олег — это составная часть нашего коллектива. В нашей работе было много разных проектов, мы всегда старались поддерживать его и когда он ушел на фронт. Олег был нашим человеком на передовой, который именно сам чувствовал происходящее, сам снимал и показывал военную жизнь, такую, как она есть», — отметил в прощальном слове близкий друг военкора — начальник Дома офицеров Александр Назаренко.