ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки российских войск за сутки уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Puma в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения “Азов”* в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Puma итальянского производства, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.