Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Восток»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военнослужащих и бронетранспортер в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана” и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Риздвянка, Воздвижевка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Староукраинка Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области», — подчеркнули в Минобороны РФ.