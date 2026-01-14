Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Восток»

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Риздвянка, Воздвижевка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Староукраинка Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области», — подчеркнули в Минобороны РФ.