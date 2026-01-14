Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, инженерной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шийковка, Осиново, Глушковка, Березовка, Купянск-Узловой, Кутьковка и Чернещина в Харьковской области, Маяки и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.