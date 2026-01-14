Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.