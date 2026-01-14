ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

«Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.