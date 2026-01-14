Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад горючего и три склада материальных средств», — отмечает МО РФ.