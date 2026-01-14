ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

«Уничтожены более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка, Орехов и Павловка Запорожской области.