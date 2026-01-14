Ричмонд
ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 55 военных и две боевые бронемашины в зоне ответственности группировки войск «Днепр», сообщили в среду в Минобороны РФ.

«Уничтожены более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка, Орехов и Павловка Запорожской области.