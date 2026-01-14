«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах», — говорится в сообщении ведомства.
ВС России поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также местам предполетной подготовки беспилотников, сообщило Минобороны РФ.