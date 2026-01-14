Эксперт Киселев: ВСУ минимизировали число боеспособных подразделений у Гуляйполя

«Буквально перед Новым годом — это конец ноября, декабрь месяц, — они (ВСУ — прим. ТАСС) начали с запорожского направления начали стаскивать подразделения как раз к Димитрову, Красноармейску и Купянску, потому что прекрасно понимали, что если не остановить эти направления, то с Красноармейска и Димитрова наши подразделения смогут широким шагом дойти и до Новомосковска, и до Павлограда, и уже к Днепропетровску вплотную. Поэтому здесь [у Гуляйполя] боеспособные подразделения, которые стояли, они их минимизировали, оставили чисто на сдерживание», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».