ВС РФ ежедневно продвигаются вглубь обороны ВСУ в Сумской и Харьковской областях

«Точными ударами артиллерии и FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск “Север” были уничтожены основные очаги сопротивления, огневые позиции, блиндажи, схроны боеприпасов и подходящие резервы боевиков ВСУ. В результате плотного огневого воздействия украинские военнослужащие были вынуждены отступить, оставив свои позиции. Подразделения группировки войск “Север” в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются в глубину обороны противника», — сказали там.