Где в Волгограде можно укрыться от БПЛА?

В Волгограде появились специальные укрытия от беспилотников.
Один из таких объектов установили возле станции Волгоград-2. Он представляет собой железобетонный короб с дверным проёмом, площадь «бункера» до 9 кв. м. В нём могут одновременно находиться не больше 10 человек.
По информации из соцсетей, ещё один подобный объект установили в Красноармейском районе.
