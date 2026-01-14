Ричмонд
Где в Волгограде можно укрыться от БПЛА?

Один из таких объектов — железобетонный короб с дверным проёмом площадью до 9 кв. м, установили возле станции Волгоград-2.

Источник: AP 2024

В Волгограде появились специальные укрытия от беспилотников.

Один из таких объектов установили возле станции Волгоград-2. Он представляет собой железобетонный короб с дверным проёмом, площадь «бункера» до 9 кв. м. В нём могут одновременно находиться не больше 10 человек.

По информации из соцсетей, ещё один подобный объект установили в Красноармейском районе.

