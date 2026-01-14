Ричмонд
31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем за 4 часа уничтожили 31 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 9:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 28 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, три дрона сбили над территорией Республики Крым, еще два беспилотника — над территорией Краснодарского края.

В течение прошедшей над регионами России сбили 48 украинских беспилотников, в том числе три — над Крымом.

Накануне вечером силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы девять вражеских дронов.

