Боец РФ в одиночку зачистил крупный опорник ВСУ в Днепропетровской области

В Днепропетровской области российскому бойцу удалось в одиночку зачистить крупный опорник ВСУ, сообщил в среду Telegram-канал «Работайте, братья!», опубликовавший кадры боевой работы военнослужащего.

Судя по видео, российский военный смог подобраться к опорнику, в котором пытались укрыться украинские боевики, и забросить в него несколько противотанковых мин.

«Укрепления, из которых ВСУшники боятся и голову показать, превращаются в ловушки. Для них финал предсказуем: не дроном, так ТМкой достанут», — отмечается в публикации.

Информации о потерях противника в результате подрыва опорного пункта российским бойцом нет.

Ранее были опубликованы кадры вылазки российского военнослужащего в тыл ВСУ в ходе боя на одном из участков в зоне ВСУ. Российский боец пробрался незамеченным в окоп противника, уничтожил троих украинских боевиков и взял в плен еще двоих.

Также сообщалось о военнослужащем РФ, который вышел победителем из боя с пятью боевиками ВСУ в окрестностях запорожского села Малая Токмачка.