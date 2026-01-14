Боец РФ в одиночку зачистил крупный опорник ВСУ в Днепропетровской области

Ранее были опубликованы кадры вылазки российского военнослужащего в тыл ВСУ в ходе боя на одном из участков в зоне ВСУ. Российский боец пробрался незамеченным в окоп противника, уничтожил троих украинских боевиков и взял в плен еще двоих.