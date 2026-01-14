Боец РФ в одиночку зачистил крупный опорник ВСУ в Днепропетровской области

Судя по видео, российский военный смог подобраться к опорнику, в котором пытались укрыться украинские боевики, и забросить в него несколько противотанковых мин.
«Укрепления, из которых ВСУшники боятся и голову показать, превращаются в ловушки. Для них финал предсказуем: не дроном, так ТМкой достанут», — отмечается в публикации.
Информации о потерях противника в результате подрыва опорного пункта российским бойцом нет.
Ранее были опубликованы кадры вылазки российского военнослужащего в тыл ВСУ в ходе боя на одном из участков в зоне ВСУ. Российский боец пробрался незамеченным в окоп противника, уничтожил троих украинских боевиков и взял в плен еще двоих.
Также сообщалось о военнослужащем РФ, который вышел победителем из боя с пятью боевиками ВСУ в окрестностях запорожского села Малая Токмачка.