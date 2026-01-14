Главное из брифинга Минобороны 14 января 2026 года: последние новости на сегодня

ВС РФ заняли село в Сумской области
Бойцы группировки «Север» вытеснили противника из населенного пункта Комаровка Сумской области.
«Север» наступает в Сумской и Харьковской областях
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады и пограничный отряд в районе четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, склад горючего и три склада материальных средств.
«Запад» перешел на новые позиции
Российские бойцы нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах семи населенных пунктов Харьковской области, села Маяки и города Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли порядка 125 человек. Также противник лишился шести боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии и двух станций РЭБ.
«Центр» атакует ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
За сутки подразделения «Центра» атаковали 16 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Шевченко, Торецкое, Ленино ДНР, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны составили: порядка 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера М113, четыре боевые бронированные машины «Казак» и семь автомобилей.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и четырем штурмовым полкам в районах семи населенных пунктов Запорожской области и села Маломихайловка Днепропетровской области.
Потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки: свыше 300 военнослужащих, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, 155-мм САУ «Богдана» и боевая машина РСЗО Vampire.
«Днепр» противостоит противнику в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали свыше 55 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы, три станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам хранения и предполетной подготовки БПЛА дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиационных бомб;
- шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 260 БПЛА самолетного типа.