ВС РФ поразили украинское подразделение БПЛА «Кондор» в Харьковской области

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Военнослужащие центра «Рубикон» поразили пункт временной дислокации подразделений БПЛА «Кондор» президентской бригады оперативного назначения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате разведывательных мероприятий в населенного пункта Пристань Харьковской области на одном из заброшенных зданий была обнаружена надпись о размещении здесь личного состава подразделения аэроразведки “Кондор” президентской бригады оперативного назначения ВСУ. Доразведав цель и убедившись в использовании здания подразделением БПЛА противника, расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” поразил пункт временной дислокации личного состава ВСУ», — сообщили в военном ведомстве, опубликовав видео поражения.

В МО РФ отметили, что в результате удара российского дрона-камикадзе средствами объективного контроля в режиме реального времени на цели наблюдалось возгорание.

