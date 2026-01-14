ВС РФ поразили украинское подразделение БПЛА «Кондор» в Харьковской области

«В результате разведывательных мероприятий в населенного пункта Пристань Харьковской области на одном из заброшенных зданий была обнаружена надпись о размещении здесь личного состава подразделения аэроразведки “Кондор” президентской бригады оперативного назначения ВСУ. Доразведав цель и убедившись в использовании здания подразделением БПЛА противника, расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” поразил пункт временной дислокации личного состава ВСУ», — сообщили в военном ведомстве, опубликовав видео поражения.
В МО РФ отметили, что в результате удара российского дрона-камикадзе средствами объективного контроля в режиме реального времени на цели наблюдалось возгорание.