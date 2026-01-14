Минобороны РФ: Украинские БПЛА атаковали танкер «Матильда» в 100 км от Анапы

Гражданское судно подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов в 100 километрах от побережья Краснодарского края. О происшествии в акватории Черного моря сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По официальным данным оборонного ведомства, сигнал SOS с танкера «Матильда» был принят 13 января в 10:15 по международному каналу безопасности и бедствия. Судно, следовавшее под флагом Мальты, находилось в открытом море на удалении около 100 километров от Анапы. Согласно докладу, танкер подвергся атаке двух украинских ударных беспилотников.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше