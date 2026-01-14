В станице Староминской обнаружили фрагменты БПЛА

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об обнаружении фрагментов беспилотного летательного аппарата в станице Староминской. Их нашли на территории частного сектора.
Обломки БПЛА упали в огороде одного из жилых домов. В результате инцидента жертв и пострадавших нет. Строения и объекты инфраструктуры также остались невредимы.
В настоящее время на месте происшествия выставлено оцепление. Там работают оперативные группы и специальные службы, которые занимаются обследованием обломков и обеспечением безопасности на прилегающей территории.
Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: при обнаружении подозрительных предметов или частей беспилотников категорически запрещено приближаться к ним или трогать их руками. В случае такой находки следует немедленно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб — 112.