Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотную опасность объявили в Батайске

В Батайске объявили беспилотную опасность, в городе звучит сирена. Об этом сообщил Валентин Кукин, глава батайской администрации в 14:58.

Источник: Коммерсантъ

Всех местных жителей просят немедленно уйти с открытых участков улиц и зайти в ближайшие помещения.

«Не подходите к окнам, отойдите от них и держитесь подальше от стекла. Прошу не снимать и не публиковать в сети фото и видео, связанные с работой ПВО и возможными последствиями. Это вопрос безопасности», — написал Валентин Кукин.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что воздушную опасность объявили в Таганроге.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше