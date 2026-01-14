Беспилотную опасность объявили в Батайске

Всех местных жителей просят немедленно уйти с открытых участков улиц и зайти в ближайшие помещения.
«Не подходите к окнам, отойдите от них и держитесь подальше от стекла. Прошу не снимать и не публиковать в сети фото и видео, связанные с работой ПВО и возможными последствиями. Это вопрос безопасности», — написал Валентин Кукин.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что воздушную опасность объявили в Таганроге.
