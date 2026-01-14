Свыше 60 воронежских семей получили помощь Красного Креста после атаки БПЛА

В Воронеже 66 семей, чьи дома пострадали при атаке БПЛА 10 января, получили продуктовые сертификаты на товары первой необходимости, тёплые вещи и постельное бельё. Помощь им предоставили сотрудники Воронежского регионального отделения Российского Красного Креста (РКК). Работа в этом направлении продолжается, сообщил в своём Telegram-канале председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
Кроме того, жителям пострадавших домов оказывается необходимая психологическая помощь. Специалисты РКК проводят индивидуальные консультации, а также предоставляют рекомендации по преодолению стресса и тревожности после пережитых событий. За подобной помощью обратились как минимум три семьи. РКК также делает всё возможное, чтобы помочь родным погибшей Дины Дубининой пережить тяжёлую утрату.
Павел Савчук отмечает, что работа РКК ведётся в тесной координации с правительством Воронежской области:
«Мы уточняем списки пострадавших, сверяем с коллегами основные нужды и потребности людей, чтобы наша помощь не дублировала, а дополняла друг друга и была более объёмной».
Нуждающихся в гуманитарной или психологической поддержке в связи с событиями 10 января призывают обращаться в региональное отделение РКК по номеру 8−980−244−23−80 (в рабочие часы) или уточнять информацию в официальной группе во «ВКонтакте».
Напомним, что во время атаки БПЛА на Воронеж 10 января повреждения получили 12 многоквартирных и 43 частных дома, а также 86 автомобилей. Ущерб, по словам мэра Сергея Петрина, составляет порядка 20−25 млн рублей.