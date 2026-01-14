Взрывная волна БПЛА выбила окно в детсаду в Азовском районе

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По данным властей, в селе Стефанодар Азовского района взрывная волна от дрона повредила окно в детском саду «Колокольчик». Никто из детей и персонала не пострадал. Находившихся в группе восьмерых малышей забрали домой родители.
На территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.
