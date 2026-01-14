В Таганроге после атаки дронов повреждены десятки квартир и колледж

В Таганроге Ростовской области устраняют последствия массированной атаки беспилотников. По уточненным данным, повреждения получили около 30 квартир, здание механического колледжа и 12 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Юрия Слюсаря.
В городе ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Он распространяется на колледж и два многоквартирных дома. Всего в этих зданиях расположена 181 квартира, где проживают 340 человек. Различные повреждения зафиксированы в 27 жилых помещениях. Также пострадало 12 частных автомобилей.
Ранее власти сообщали, что под удар попали восемь частных домов и два промышленных предприятия. При налете погибла женщина.
На данный момент в Таганроге развернут оперативный штаб. Муниципальная комиссия проводит подомовой обход для оценки материального ущерба и подготовки выплат пострадавшим.
По данным Минобороны РФ, в ночь на вторник дежурными средствами ПВО над территорией Ростовской области было уничтожено двадцать пять украинских беспилотников самолетного типа.