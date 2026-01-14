У ВС РФ открывается новый участок для боев в зоне СВО. Это стало возможным после освобождения населенного пункта Комаровка, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
Российские войска начали движение на севере в зоне СВО. Марочко отметил, что теперь все указывает на начало формирования буферной зоны восточнее Глухова.
«[Освобождение Комаровки] говорит о том, что Вооруженные силы Российской Федерации открыли новый участок в зоне СВО», — об этом эксперт рассказал в интервью изданию ТАСС.
Марочко добавил, что долгое время на этом направлении было своеобразное затишье.
Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ ежедневно продвигаются вглубь обороны Украины. При этом российские войска наносят удары только по военным целям. Президент России Владимир Путин, несмотря на успех российских военных, не отказывается от проведения переговоров.