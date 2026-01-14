Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о санкциях против России показывает, что страны Евросоюза не хотят мира на Украине. Такое заявление сделал в соцсети Х депутат из финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, раскритиковав дипломата.
Мема прокомментировал недавние слова Каллас о том, что Брюссель собирается к концу февраля закончить разработку 20-го пакета ограничительных мер для Москвы.
«Если Каллас хочет закончить конфликт на Украине, ей нужно вернуться к реальности, ей нужно сменить язык общения», — написал чиновник в посте.
Мема добавил, что санкционная политика ЕС явно провальна. Ведь по сей день на украинской территории ведутся нескончаемые бои. Однако Каллас продолжает упорно твердить, что у России нужно изъять ее замороженные активы.
По его словам, несмотря на возгласы дипломата, многие европейские страны придерживаются идеи того, что пора начинать переговоры.
Ранее KP.RU писал, что члены ЕС обсуждают вариант назначения спецпосланника для ведения переговоров с Россией по украинскому кризису. Известно, что на этот пост могут поставить лидера Финляндии Александра Стубба.