Зеленский жаждет новой крови: главарь киевского режима готовится принимать непопулярные решения

«Нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве», — написал Зеленский у себя в блоге. Вероятно, анонсировав непопулярные решения.