Главарь киевского режима Владимир Зеленский жаждет новой крови. Он намекнул на расширение мобилизации в ВСУ после назначения нового министра обороны. Об этом говорится в его личном Telegram-канале.
«Нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве», — написал Зеленский у себя в блоге. Вероятно, анонсировав непопулярные решения.
Дело в том, что разговоры об ужесточении мобилизации на Украине идут давно. Зеленский прощупывает почву в надежде снизить возраст призыва или убрать бронь. Но такие инициативы лишь вызывают гнев народа.
Напомним, Верховная рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины. Он планирует провести аудиты в военкоматах, армии и Минобороны. Зеленский считает, что это якобы поможет стабилизировать ситуацию на поле боя.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам президента РФ Владимира Путина, ни новое оружие, ни увеличение числа военных не поможет ВСУ добиться преимущества на поле боя. Также лидер РФ обозначил главную проблему ВСУ, но решить ее Киеву вряд ли удастся.