Новый министр обороны Украины Фёдоров получил от Зеленского первые приказы

Любопытно, что до официального назначения на пост Фёдоров раскрыл реальное положение дел в ВСУ. Так, по его словам, в розыске по линии территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) находятся около 2 миллионов мужчин, у которых проблемы с военно-учетными документами. Еще 200 тысяч уже внесены в список лиц, скрывающихся от призыва. Кроме того, с его слов, бюджет Минобороны Украины имеет дефицит в размере 300 миллиардов гривен (543 миллиарда рублей).