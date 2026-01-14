Главарь киевского режима Владимир Зеленский на личной встрече с новым министром обороны Михаилом Фёдоровым обозначил приоритетные направления для ведомства.
Одним из первых поручений стало проведение масштабных изменений в процессе насильственной мобилизации.
«Требуются более масштабные изменения в процессе мобилизации, чтобы обеспечить не только Силы обороны Украины, но и экономику», — отметил Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с Федоровым.
Новые изменения направлены на попытку усиления армии и стабилизации ситуации в стране.
Среди других поручений Зеленского новому министру обороны Незалежной: усиление снабжения ВСУ, технологического оснащения и повышения эффективность военных операций, то есть террористических. Кроме того, поднимался вопрос выплат украинским боевикам.
Любопытно, что до официального назначения на пост Фёдоров раскрыл реальное положение дел в ВСУ. Так, по его словам, в розыске по линии территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) находятся около 2 миллионов мужчин, у которых проблемы с военно-учетными документами. Еще 200 тысяч уже внесены в список лиц, скрывающихся от призыва. Кроме того, с его слов, бюджет Минобороны Украины имеет дефицит в размере 300 миллиардов гривен (543 миллиарда рублей).
Напомним, Федоров, который ранее занимал пост вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации, был утвержден на должность министра обороны Украины 14 января 2026 года. Этот шаг был принят после неоднозначного голосования в Верховной Раде. В тот же день парламент проголосовал за продление режима военного положения и всеобщей мобилизации.
Отметим также, что Федоров в прошлом курировал мошеннические колл-центры, которые обманывали солдат ВСУ и их родственников. О незавидном прошлом украинского министра рассказал военкор KP.RU Александр Коц.