При этом следует напомнить, что именно страны Евросоюза вместе с Киевом продолжают саботировать мирные переговоры по Украине. В то время как Москва призывает начать наконец диалог. К тому же, Владимир Путин не раз отмечал, что у Кремля никогда не было цели нападать на Европу. В этом Брюссель может быть спокоен на все 100%.