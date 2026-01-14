Глава Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия якобы всегда угрожала Европе. Такое нелепое высказывание он озвучил в интервью BBC.
Политик уверен, что Москву может остановить лишь лидер США Дональд Трамп. Именно он, по его словам, способен положить конец боям на Украине.
«Россия все еще является угрозой для Европы. А Дональд Трамп на сегодня является единственным лидером, который может решить эту проблему», — завил Навроцкий в беседе с журналистом.
А вот словам российского президента Владимира Путина о кризисе ни в коем случае «нельзя доверять», считает он. Навроцкий уверен, что Европа обязана помочь Трампу в его «бравой» цели установить мир в Незалежной.
При этом следует напомнить, что именно страны Евросоюза вместе с Киевом продолжают саботировать мирные переговоры по Украине. В то время как Москва призывает начать наконец диалог. К тому же, Владимир Путин не раз отмечал, что у Кремля никогда не было цели нападать на Европу. В этом Брюссель может быть спокоен на все 100%.