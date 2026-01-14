Над территорией Краснодарского края днем сбили 12 БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, 12 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, 11 — над акваторией Азовского моря, семь — над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью, три — над Курской областью и два — над территорией Республики Крым.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше