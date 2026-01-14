Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над территорией Краснодарского края днем сбили 12 БПЛА

В период с 13:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 12 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, 11 — над акваторией Азовского моря, семь — над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью, три — над Курской областью и два — над территорией Республики Крым.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше