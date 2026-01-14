Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 39 украинских дронов над регионами РФ

Минобороны РФ рассказало об успехах российского ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО России сбили 39 беспилотников ВСУ за семь часов. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«14 января текущего года в период с 13:00 до 20:00 (мск — прим. ред.) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Сбито 12 вражеских БПЛА над Краснодарским краем, 11 — над Азовским морем, 7 — над Белгородской областью, 4 — над Ростовской областью, 3 — над Курской областью и 2 — над Крымом, говорится в сообщении от Минобороны РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на 14 января 2026 года ВСУ пытались атаковать территорию РФ. Больше всего дронов было сбито в Ростовской области. Всего в ночь на 14 января российское ПВО уничтожило 48 вражеских дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше