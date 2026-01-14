Силы ПВО уничтожили 39 украинских дронов над регионами РФ

Силы ПВО России сбили 39 беспилотников ВСУ за семь часов. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
«14 января текущего года в период с 13:00 до 20:00 (мск — прим. ред.) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Сбито 12 вражеских БПЛА над Краснодарским краем, 11 — над Азовским морем, 7 — над Белгородской областью, 4 — над Ростовской областью, 3 — над Курской областью и 2 — над Крымом, говорится в сообщении от Минобороны РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на 14 января 2026 года ВСУ пытались атаковать территорию РФ. Больше всего дронов было сбито в Ростовской области. Всего в ночь на 14 января российское ПВО уничтожило 48 вражеских дронов.