Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев атаковал энергообъект в ЛНР

В результате атаки ВСУ по энергообъекту в ЛНР без света остались сразу несколько населенных пунктов.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ атаковали энергообъект в ЛНР с помощью беспилотников, оставив несколько населенных пунктов без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Киевские боевики повторно атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР. В результате ударов БПЛА самолётного типа произошло возгорание энергообъекта, обесточены населённые пункты в Краснодонском и Свердловском районах», — говорится в сообщении от властей региона.

Оперативные службы работают на месте возгорания. Они устраняют последствия атаки киевского режима. О возможных жертвах информации нет.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим целенаправленно атакует энергетические и гражданские объекты. Таким образом ВСУ пытаются посеять панику среди россиян. Чаще всего своими целями Киев выбирает объекты, которые находятся в приграничье и на новых территориях.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше