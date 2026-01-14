Киев атаковал энергообъект в ЛНР

ВСУ атаковали энергообъект в ЛНР с помощью беспилотников, оставив несколько населенных пунктов без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Киевские боевики повторно атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР. В результате ударов БПЛА самолётного типа произошло возгорание энергообъекта, обесточены населённые пункты в Краснодонском и Свердловском районах», — говорится в сообщении от властей региона.
Оперативные службы работают на месте возгорания. Они устраняют последствия атаки киевского режима. О возможных жертвах информации нет.
Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим целенаправленно атакует энергетические и гражданские объекты. Таким образом ВСУ пытаются посеять панику среди россиян. Чаще всего своими целями Киев выбирает объекты, которые находятся в приграничье и на новых территориях.