TNI: защита российских танков типа «одуванчик» эффективна против FPV-дронов

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что новая конструкция, которую начали использовать на российских танках для защиты от дронов, удивила ВСУ и западных специалистов. Они предположили, что именно «одуванчик» может стать самой эффективной и недорогой альтернативой уже имеющимся и довольно затратным системам танковой защиты.