Антидроновая защита из стальной проволоки, которая делает танки Вооруженных сил России похожими на одуванчики, доказала свою эффективность при атаках FPV-дронов, пишет американское издание The National Interest (TNI).
В статье говорится, что российскую бронетехнику, которая оснащена защитными конструкциями из пучков стальной проволоки, которую крепят к решетчатым экранам перпендикулярно, заметили в зоне боевых действий еще в 2025 году.
«Российская танковая броня “одуванчик”, похоже, полезна против FPV-беспилотников», — сделал вывод автор публикации.
Он рассказал, что такая защита приводит к преждевременному срабатыванию боевой части дрона на значительном расстоянии от брони танка. Кроме того, такие конструкции намного легче «царь-мангалов», которые состоят из сплошных листов стали. «Одуванчик» также обеспечивает дополнительную маскировку бронетехники, говорится в статье.
Отмечается, что новый тип защиты уже начали копировать ВСУ.
Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что новая конструкция, которую начали использовать на российских танках для защиты от дронов, удивила ВСУ и западных специалистов. Они предположили, что именно «одуванчик» может стать самой эффективной и недорогой альтернативой уже имеющимся и довольно затратным системам танковой защиты.