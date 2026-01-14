Ричмонд
Больше 3 тыс. абонентов остались без света в Запорожской области из-за удара ВСУ

Киевский режим предпринял очередную атаку удара по энергетическому объекту на новых российских территориях.

Источник: Комсомольская правда

Более 3 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за атак ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате ударов БПЛА противника без электроснабжения остались 3 029 абонентов в городе Пологи и селе Воскресенка Пологовского муниципального округа», — написал чиновник в социальных сетях.

Также Балицкий сообщил, что в Васильевском округе электроснабжение полностью восстановлено после ледяного дождя, шквального ветра и ударов БПЛА, отключившими до 6500 абонентов. Энергетики провели большую работу по ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что ВСУ решили атаковать энергообъект в ЛНР. В результате удара беспилотником возникло возгорание. Оперативные службы прибыли на место происшествия и устраняют последствия атаки. О возможных пострадавших не сообщается.

