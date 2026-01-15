Губернатор Богомаз: на территории Брянской области объявили ракетную опасность

Вечером 14 января на территории Брянской области объявили ракетную опасность. Предупреждение действовало более получаса. Об этом предупредил жителей губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ракетную опасность объявили в 22:50 14 января. К 23:25 угрозу на территории региона сняли. О последствиях информации не поступало.
«Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Запущена система оповещения», — сказано в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударах украинских БПЛА по танкерам. Один из них находился вблизи Анапы. С танкера «Матильда» был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия. Судно следовало под флагом Мальты. Танкер подвергся нападению двух БПЛА.