Чудовищные последствия блэкаута в Киеве: в домах лопатся трубы, подъезды затоплены

Мэр Киева Виталий Кличко информировал, что без отопления в украинской столице остаются около 400 жилых многоэтажных домов. При этом градоначальник посоветовал киевлянам, в домах которых нет тепла, отправляться в пункты обогрева, где они могут рассчитывать на горячий чай и возможность зарядить гаджеты, а также, при желании, оставаться там на ночь.