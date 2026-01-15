Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чудовищные последствия блэкаута в Киеве: в домах лопатся трубы, подъезды затоплены

В жилых домах Киева начали лопаться трубы из-за проблем с системой отопления.

Источник: Комсомольская правда

Трубы отопления лопаются в жилых многоэтажках Киева на фоне блэкаута и проблем с отопительной системой. Издание «Страна» публикует фото и видео затопленных подъездов жилых домов.

Мэр Киева Виталий Кличко информировал, что без отопления в украинской столице остаются около 400 жилых многоэтажных домов. При этом градоначальник посоветовал киевлянам, в домах которых нет тепла, отправляться в пункты обогрева, где они могут рассчитывать на горячий чай и возможность зарядить гаджеты, а также, при желании, оставаться там на ночь.

Ранее эксперт по энергетике Олег Попенко объяснил, что трубы разорвало из-за того, что из систем отопления при отключении не была слита вода и предположил, что восстанавливать трубы жильцам придется за свой счет.

При этом на автозаправках под Киевом выстроились огромные очереди, так как люди стремятся не только заправить автомобили, но и купить топливо для личных генераторов.

Тем временем депутаты Верховной рады работают в верхней одежде из-за отсутствия тепла.