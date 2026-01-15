«Открутит хвост вражескому льву»: почему Чебурашка популярен у бойцов СВО

«Просто мы такие. Сражаемся без ненависти. Наш Чебурашка открутит хвост вражескому льву, тигру или леопарду. Но потом (после победы — прим. ред.) всё равно простит его, побитого, бесхвостого и беззубого», — пишет военкор со слов российских военных.