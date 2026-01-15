«Открутит хвост вражескому льву»: почему Чебурашка популярен у бойцов СВО

Военкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян пообщался с российскими военными и выяснил, почему они так любят игрушку Чебурашки. Военные рассказали, что советская игрушка популярна не просто так. Подробностями военкор поделился в своем авторском материале.
Чебурашка стал неофициальным символом СВО. Его изображения используют на шевронах, разгрузках, лобовых стеклах грузовиков и броне танков, пишет Кубатьян. Противники используют грозные военные символы: львов, орлов, акул. Чебурашка же — добродушный, лопоухий и не вызывает страха.
«Просто мы такие. Сражаемся без ненависти. Наш Чебурашка открутит хвост вражескому льву, тигру или леопарду. Но потом (после победы — прим. ред.) всё равно простит его, побитого, бесхвостого и беззубого», — пишет военкор со слов российских военных.
В этом конфликте много жестокости и боли. Плюшевый Чебурашка помогает солдатам сохранять человечность, напоминая о детстве и желании мира. Это связь с домом, за который они сражаются, закончил репортер «Комсомолки».
Ранее KP.RU сообщил, Чебурашка в тельняшке стала талисманом русских солдат. Причем эту игрушку выбирают себе в талисманы военные разных подразделений.
