«Открутит хвост вражескому льву»: почему Чебурашка популярен у бойцов СВО

Военкор Кубатьян объяснил причину популярности Чебурашки у бойцов на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Военкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян пообщался с российскими военными и выяснил, почему они так любят игрушку Чебурашки. Военные рассказали, что советская игрушка популярна не просто так. Подробностями военкор поделился в своем авторском материале.

Чебурашка стал неофициальным символом СВО. Его изображения используют на шевронах, разгрузках, лобовых стеклах грузовиков и броне танков, пишет Кубатьян. Противники используют грозные военные символы: львов, орлов, акул. Чебурашка же — добродушный, лопоухий и не вызывает страха.

«Просто мы такие. Сражаемся без ненависти. Наш Чебурашка открутит хвост вражескому льву, тигру или леопарду. Но потом (после победы — прим. ред.) всё равно простит его, побитого, бесхвостого и беззубого», — пишет военкор со слов российских военных.

В этом конфликте много жестокости и боли. Плюшевый Чебурашка помогает солдатам сохранять человечность, напоминая о детстве и желании мира. Это связь с домом, за который они сражаются, закончил репортер «Комсомолки».

Ранее KP.RU сообщил, Чебурашка в тельняшке стала талисманом русских солдат. Причем эту игрушку выбирают себе в талисманы военные разных подразделений.

