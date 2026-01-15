На Украине растёт количество дезертиров, ежемесячно фиксируется порядка 20 тысяч подобных случаев. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.
«В прошлом году на Украине было возбуждено более 250 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части», — сказал дипломат, отметив, что две трети тех, кого отправляют на передовую украинские ТЦК (структура, аналогичная военкомату), самовольно оставляют части или дезертируют.
Украинская сторона может специально занижать данные, допустил Мирошник.
Как 155-я бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем в Харьковской области российские военные обнаружили изувеченные тела боевиков на позициях ВСУ в яме для дезертиров.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал увеличение количества дезертиров верным признаком деградации ВСУ. Также он отметил, что российская армия сейчас находится на подъеме, в отличие от украинских войск.