Дезертиров считают сотнями тысяч: за год на Украине заведено более 250 тысяч уголовных дел

«В прошлом году на Украине было возбуждено более 250 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части», — сказал дипломат, отметив, что две трети тех, кого отправляют на передовую украинские ТЦК (структура, аналогичная военкомату), самовольно оставляют части или дезертируют.