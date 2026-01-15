Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили укрытия ВСУ в жилой застройке в Днепропетровской области

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» поразили украинские позиции, размещенные в жилой застройке в одном из населенных пунктов Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Противник заранее оборудовал опорные точки и долговременные укрытия, использовав подвалы и дворовые постройки как огневые позиции. На этих же позициях находились места размещения расчетов БПЛА и точки запуска беспилотников, через которые противник пытался сковать действия штурмовых групп группировки войск “Восток”. Огневым ударом уничтожены укрепленные позиции и долговременные укрытия, а также точки, через которые противник обеспечивал работу своих БПЛА», — сказано в сообщении.

Операторы БПЛА «Молния-2» группировки «Восток», действующие в Запорожской области, в свою очередь, уничтожили укрепленные пункты управления дронами ВСУ, которые также находились в жилой застройке.

На ореховском направлении в Запорожской области также работают расчеты «Молний-2» ВДВ группировки войск «Днепр».

Расчет ударного БПЛА «Молния-2» гвардейского артиллерийского соединения ВДВ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. В ходе воздушной разведки тылового района ВСУ оператор разведывательного беспилотника обнаружил место взлета БПЛА противника. После проведения доразведки был вскрыт пункт управления БПЛА ВСУ в одной из лесопосадок. Он был уничтожен ударом «Молнии-2».

Действующие в Херсонской области расчеты БПЛА группировки «Днепр» в ходе воздушной разведки на правом берегу Днепра обнаружили позицию миномета ВСУ в лесопосадке. По позиции отработали ударным дроном и сбросами, уничтожив миномет и нескольких украинских военных. Также ранее расчеты сорвали ротацию ВСУ, уничтожив до отделения солдат противника ударом FPV-дрона и сбросами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше