ВС РФ мощными термобарическими ударами сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

Экипажи выполнили несколько серий пусков термобарических реактивных боеприпасов с различных огневых позиций на дальности от 15 до 20 км. «Сегодня мы отработали по опорным пунктам противника. Не дали провести ротацию личного состава. Стреляем неуправляемыми реактивными снарядами (НУРС) по живой силе противника, по опорным пунктам, по легкобронированной технике. В зоне попадания снаряда образовывается избыточное давление, высокая температура. Приходили отзывы от пехоты, что на месте попадания все выжжено, ничего живого просто не остается. У противника нет шансов где-либо спрятаться», — отметил командир взвода старший лейтенант Гамзат Джамалудинов.