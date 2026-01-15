Ричмонд
ВС РФ за сутки отразили попытку ВСУ прорваться в Купянск

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили контратаку подразделений ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака подразделений 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Осиново. Уничтожены до 10 боевиков и бронеавтомобиль “Козак”, — сказал Бигма.