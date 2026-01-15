Т-80БВМ уничтожил блиндаж и пехоту ВСУ в Харьковской области

«Экипаж танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе выполнения боевой задачи на харьковском направлении уничтожил замаскированный блиндаж, пункт управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.
Экипаж работал в интересах наступающих российских штурмовиков. Цели были обнаружены с БПЛА.
