Ночью беспилотники ВСУ атаковали Волгоградскую область

Средства противовоздушной обороны в ночь на 15 января отразили атаку дронов ВСУ в Волгоградской области. Беспилотники пытались ударить по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры. Так сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале.
Он отметил, что разрушений нет. Губернатор также указал на отсутствие пострадавших.
«Подразделения ПВО министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — сказано в материале.
За прошлое утро силы ПВО уничтожили 33 украинских дрона. Из них 28 беспилотников перехвачены над акваторией Азовского моря, еще три дрона — над Крымом и два — над Краснодарским краем.