ВСУ из-за нехватки техники делают ставку на пехотинцев. Подобная тактика наблюдается, в частности, на константиновском направлении.
«Противник сейчас не пользуется техникой в открытую. В основном все передвижения — пехотные, по живой силе мы и оказываем воздействие. Технику противник уже не применяет, поскольку, скорее всего, она у него закончилась. Мы уже все уничтожили», — сказал РИА Новости командир гранатометного взвода «Южной» группировки войск с позывным «Борец».
Ранее сообщалось, что из-за катастрофического некомплекта в 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригадах для активных действий командование ВСУ продолжает задействовать подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны.
Также сообщалось, что Украина не способна обеспечить свои вооруженные силы (ВСУ) необходимыми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнобойной артиллерией, что серьезно ослабляет их позиции.
Также из-за нехватки личного состава девушки-военнослужащие в ВСУ стали появляться не только в медслужбах, но и в боевых подразделениях.