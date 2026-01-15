Ричмонд
Пехота вместо техники: ВСУ перешли на новый формат из-за нехватки боевых машин

Российский военный Борец: ВСУ используют пехоту из-за нехватки техники.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ из-за нехватки техники делают ставку на пехотинцев. Подобная тактика наблюдается, в частности, на константиновском направлении.

«Противник сейчас не пользуется техникой в открытую. В основном все передвижения — пехотные, по живой силе мы и оказываем воздействие. Технику противник уже не применяет, поскольку, скорее всего, она у него закончилась. Мы уже все уничтожили», — сказал РИА Новости командир гранатометного взвода «Южной» группировки войск с позывным «Борец».

Ранее сообщалось, что из-за катастрофического некомплекта в 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригадах для активных действий командование ВСУ продолжает задействовать подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны.

Также сообщалось, что Украина не способна обеспечить свои вооруженные силы (ВСУ) необходимыми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнобойной артиллерией, что серьезно ослабляет их позиции.

Также из-за нехватки личного состава девушки-военнослужащие в ВСУ стали появляться не только в медслужбах, но и в боевых подразделениях.