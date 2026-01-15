Пехота вместо техники: ВСУ перешли на новый формат из-за нехватки боевых машин

«Противник сейчас не пользуется техникой в открытую. В основном все передвижения — пехотные, по живой силе мы и оказываем воздействие. Технику противник уже не применяет, поскольку, скорее всего, она у него закончилась. Мы уже все уничтожили», — сказал РИА Новости командир гранатометного взвода «Южной» группировки войск с позывным «Борец».